Schwanger im Herbst: Gesund bei Wind und Wetter

Der Herbst ist da und mit ihm ein leuchtender Blätterboden, erste Spaziergänge mit Kuscheljacke und Schal, aber leider auch viel Regen, Ausrutschgefahr und Erkältungs- und Grippe-Viren. Wir verraten euch, wie ihr mit kugelrundem Bäuchlein trotzdem gesund durch die stürmische Jahreszeit kommt.

Das Positive vorweg: Wenn ihr bereits hochschwanger seid, müsst ihr die letzten Wochen nicht mehr schwitzend im Schatten sitzen und die Sonne meiden. Denn gerade bei Schwangeren ist die Haut ganz besonders sonnenempfindlich. Ihr bekommt schneller Pigmentstörungen und häufig gehören auch Wassereinlagerungen in den Füßen, Beinen und Händen zu eurem Alltag. Zwar kann euch der Herbst nicht davor bewahren, aber kühlere Temperaturen mindern die nervigen „Begleiterscheinungen“ einer Schwangerschaft.

Abwehrkräfte und Psyche stärken

Mit der dunklen und kalten Jahreszeit beginnt nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche schnell zu frieren. Erkältungs- und Grippe-Viren tun ihr Übriges dafür, dass ihr euch wie ein Häufchen Elend fühlt. Medikamente sind während der Schwangerschaft weitestgehend tabu. Daher solltet ihr gar nicht erst abwarten, bis der Hals weh tut und die Nase läuft, sondern vorher euer Immunsystem stärken. So abgedroschen es klingt, aber mit regelmäßiger Bewegung, viel Tageslicht und einer ausgewogenen Ernährung könnt ihr einiges bewirken. Welche Nährstoffe bis zur Geburt besonders wichtig für euch sind, erfahrt ihr in diesem Beitrag. Halst euch keinen übermäßigen Stress auf und gönnt euch (,wenn ihr noch arbeiten dürft,) nach Feierabend einen Spaziergang zum Runterkommen oder plant die regelmäßige Bewegung durch ähnliche Aktivitäten ein. Geht ihr regelmäßig in die Sauna? Dann könnt ihr damit weiterhin eure Abwehrkräfte stärken, wenn euch euer Arzt grünes Licht gegeben hat. Sofern ihr eine Risikoschwangerschaft oder bereits leichte Wehen habt, sind Saunagänge in jedem Fall zu unterlassen.

Kleidung: Zwiebel-Look statt Daunenmantel

Auch wenn ihr derzeit schneller schwitzt als sonst; auch für euch gilt: Zieht euch ab jetzt warm an. Allerdings solltet ihr euch im Zwiebel- beziehungsweise Lagenlook kleiden. Ein überdicker Daunenmantel ist zwar auch im Herbst nicht verkehrt, könnt ihr diesen aber nicht ausziehen, weil ihr darunter viel zu luftig gekleidet seid und bekommt während einer Einkaufstour eine Hitzewallung nach der nächsten, werdet ihr schnell nassgeschwitzt und darauf noch schneller erkältet sein. Zur Not nehmt einfach immer eine extra dicke Strickjacke mit und tauscht sie gegen die Winterjacke aus, wenn euch warm wird.

Grippe-Impfung: wirklich notwendig?

In der Schwangerschaft reagiert euer Körper sehr viel anfälliger auf bestimmte Erreger. Gesellt sich zu einer Erkältung auch Fieber hinzu, belastet dies nicht nur euch, sondern auch euer ungeborenes Baby. Eine leichte bis mittelstarke Erkältung könnt ihr auch ohne Medikamente tapfer ausstehen. Sucht euch allerdings eine richtige Grippe heim, wird das gesundheitliche Risiko für euch und euren Wurm schon größer. Kommt euer Baby noch in den Wintermonaten auf die Welt, ist die Infektanfälligkeit ebenfalls sehr hoch. Die Ständige Impfkommission empfiehlt werdenden Müttern daher eine Grippeimpfung. Damit schützt ihr euch während der Schwangerschaft und gebt eurem Kind Anti-Körper über den Mutterkuchen weiter. Damit ist auch ein Neugeborenes in den ersten Lebensmonaten noch vor den Grippeviren geschützt. Das Kind selbst darf erst ab einem Alter von sechs Monaten gegen Grippe geimpft werden.

Wer trägt die Kosten?

Erkundigt euch vor der Impfung bei eurer Krankenkasse, ob sie sich an dem Betrag beteiligt oder diesen ganz übernimmt. Die BIG zum Beispiel unterstützt euch sogar unabhängig davon, ob ihr schwanger seid (damit zählt ihr zur Grippe-Risikogruppe) oder nicht. Will euch euer Arzt ein Privatrezept ausstellen, reicht ihr dieses einfach nachträglich dort ein. Habt ihr bereits ältere Kinder (zwischen zwei und sechs Jahren), könnt ihr sie, sofern die Impfindikationen für die Grippeschutzimpfung der STIKO erfüllt werden, mit dem Nasenspray Fluenz schützen lassen und das Rezept ebenfalls bei der BIG einreichen. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen.

