Mit der PAYBACK American Express Kreditkarte könnt ihr shoppen und abheben

Weihnachten reißt vor allem bei Familien meist ein recht großes Loch in die Brieftasche. Wie wäre es also, wenn ihr gleich für das neue Jahr überlegt, wie ihr sparen könnt, ohne dabei auf so schöne Dinge, wie Shoppen und Reisen verzichten zu müssen?! Mit der PAYBACK American Express Kreditkarte könnt ihr nämlich nicht nur bei (fast) jedem Einkauf kräftig Punkte sammeln, sondern habt auch bei Reisen ins Ausland viele Vorteile.

Es gibt mittlerweile zahlreiche Bonus-Systeme und natürlich gehört zu jeder auch eine Bonuskarte. Hinzu kommen EC- und Kreditkarten und immer häufiger lässt sich dann sogar noch mit der jeweiligen Bonuskarte (wie mit einer EC-Karte) bezahlen. Ziemlich verwirrend und nervig. Vor allem, da dadurch mehr Chaos als wirkliche Ersparnis entsteht. Mit der kostenlosen PAYBACK American Express Karte (keine Jahres- oder Abschlussgebühren) habt ihr aber zum Glück gleich mehrere Vorteile, die sich auch wirklich in eurem Geldbeutel bemerkbar machen. Übrigens verfallen eure Punkte hier endlich NICHT mehr, ihr bekommt zudem eine kostenlose Zusatzkarte und die Abbuchung erfolgt (automatisch) über das von euch hinterlegte Konto.

PAYBACK American Express zum Shoppen

PAYBACK ist wohl das bekannteste Prämien- und Cashback-System, mit dem wir mittlerweile durch über 600 Partner online und vor Ort kräftig Punkte sammeln und damit ordentlich sparen und Prämien einkassieren können. Kombiniert man dieses System nun auch noch mit einer kostenlosen Kreditkarte (ohne vorgeschriebenen Kreditrahmen), wird dieses noch lohnenswerter. Denn ihr sammelt bei jeder einzelnen Nutzung 1 Punkt je 2 Euro (außer an Tankstellen). Dies gilt auch bei NICHT-Partnern von PAYBACK und bedeutet für euch einen Cashback-Vorteil! Übrigens gilt dies nicht nur für die Nutzung innerhalb Deutschlands, sondern auf der ganzen Welt. Kommen dann auch noch die Punkte der PAYBACK-Partner hinzu, könnt ihr gleich doppelt punkten. Genauer bedeutet das, dass ihr bei Online-Bestellungen zusätzlich zum Rabatt, Cashback oder den Basis- & Extra-PAYBACK Punkten noch mal Punkte oben drauf bekommt. 😉

PAYBACK American Express zum Verreisen

Bereits bei Flugbuchungen könnt ihr häufig schon die Gebühren sparen. Mit der Amex könnt ihr aber nicht nur beim Shoppen perfekt punkten, sondern auch bei Reisen ins Ausland. Die Auslandsgebühr beträgt 2%, allerdings sind es unter Einberechnung eurer gesammelten Punkte dann nur noch 1,5% Gebühr und somit wird es für euch günstiger als mit anderen Kreditkarten. Besonders für einen Urlaub in den USA ist die Amex optimal, da hier zum Beispiel eine Kreditkarte angegeben werden muss, sofern ein operativer Eingriff notwendig ist. In diesem Fall ist es besonders wichtig, dass eure Kreditkarte keinen fixen Kreditrahmen hat. Hinzu kommen weitere Serviceleistungen im Notfall. Zum Beispiel wird euch bei der Kontaktaufnahme zu Anwälten und Ärzten oder auch bei der Ersatzbeschaffung von verlorenen oder geklauten Reisedokumenten geholfen. Kommt euch eure Karte abhanden oder ist sie beschädigt, habt ihr innerhalb von 24 Stunden weltweit eine neue Notfall-Karte. Verreist ihr viel, lassen sich die gesammelten Punkte übrigens auch in Meilen (Miles & More) umwandeln. Ihr bekommt pro 2 Euro Umsatz (also 1 Punkt) eine Meile.

Vorsichtig solltet ihr aber dann sein, wenn ihr mit der Kreditkarte an einem Geldautomaten Geld abheben wollt. Hier fallen mindestens 5 Euro Gebühren an. Hebt also im besten Falle daheim genug Bargeld ab und bewahrt es euch für Snacks, kleinere Restaurantbesuche oder Märkte auf.

Und jetzt viel Spaß beim Prämien-Shoppen, Gutschein einlösen oder einem Ausflug mit euren Kids, denn wie ihr sicher bereits wisst, könnt ihr euch die gesammelten Punkte auch als Bargeld auszahlen lassen.

Noch Fragen? Dann bitte hier entlang.



Video: YouTube

Bild: Dziurek