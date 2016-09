Milchpulver im Test: Vorsicht vor Schadstoffen

Die Angebotspalette von Anfangsmilch-Produkten ist groß. Schwierig wird es vor allem dann, wenn es darum geht, welches Milchpulver auch wirklich unbedenklich für eurer Kind ist. Speziell dann, wenn ihr als Eltern unter Allergien leidet, müsst ihr noch mehr darauf achten, welches Produkt ihr kauft, um Allergien bei eurem Kind zu verhindern. Stiftung Warentest hat 15 Baby-Anfangsmilchprodukte auf ihre Qualität hin untersucht. Acht Marken sind empfehlenswert. Eine Drogeriemarke schnitt allerdings mit der Note „mangelhaft“ ab.

Folgende Marken wurden auf Zusammensetzung und Schadstoffe geprüft:

Milupa, Hipp, Humana, Milasan, Aptamil, Bebivita, Alnatura, Babylove (von der Drogeriekette dm) sowie die zwei Produkte Beba und Baydream von Rossmann. Die Tests bezogen bereits die ab 2020 gültigen gesetzlichen Anforderungen der Diätverordnung mit ein, die EU weit umgesetzt werden muss. Hersteller, die die Anforderungen bereits jetzt erfüllen, bekamen Pluspunkte.

Der Schwerpunkt lag allerdings auf gesundheitsbedenklichen Stoffen. Die Anfangsmilchprodukte wurden unter anderem auf Chlorat, Perchlorat, Schwermetalle, Schimmelpilzgift (Aflatoxin M1) sowie auf Mineralölbestandteile (Mosh und Moah) untersucht.

Die gute Nachricht vorweg: Alle Produkte haben aus ernährungsphysiologischer Sicht gut abgeschnitten. Auch Keime und Mineralölbestandteile (Moah) wurden in keiner Milch gefunden. Acht Milchpulver haben insgesamt mit der Note „gut“ abgeschnitten. Testsieger war die „Milasan Pre Anfangsmilch“ (Note „gut“) – allerdings erfolgte nach einer veränderten Zusammensetzung ein wichtiges Update*. Sechs Pulver wurden nur mit einem „befriedigend“ bewertet. Diese Abstufung erfolgte aufgrund von erhöhten Schadstoffgehalten. Ganz besonders negativ bewertet und deshalb mit einem „Mangelhaft“ versehen, wurde die Babydream-Milch von Rossmann. Hier wurde der Schadstoff Glycidyl-Estern entdeckt, der als krebserregend eingestuft wird.

Die Ergebnisse (Stand: Juli 2016):

Pre-Nahrung

Milasan Pre Anfangsmilch 1 (gut, inzwischen geänderte Rezeptur, neue Tests sollten abgewartet werden) Beba Pro Pre (gut) Aptamil mit Pronutra Anfangsmilch Pre (gut) Bebivita Anfangsmilch Pre (gut) Humana Anfangsmilch Pre (gut) Töpfer Lactana Pre Bio Anfangsmilch (Bio) (gut) Hipp Bio Combiotik Pre Bio-Anfangsmilch (Bio) (befriedigend) Milupa Pre Milumil Anfangsmilch (befriedigend) Alnatura Anfangsmilch Pre (Bio) (befriedigend) dm/Babylove Anfangsmilch Pre (befriedigend) Rossmann/Babydream Anfangsmilch Pre (mangelhaft)

HA-Pre-Nahrung (HA steht für hypoallergen)

Beba HA Pre (gut) Bebivita Hypoallergene Anfangsnahrung Pre HA (hat ebenfalls mit Gut abgeschnitten und ist günstiger als Beba HA Pre) Aptamil mit Gos/Fos Anfangsnahrung HA Pre (befriedigend) Hipp HA Combiotik Pre HA (befriedigend)

*Update zur Milasan Pre Anfangsmilch 1:

Vor allem bei dem Produkt, das am besten abgeschnitten hat, kam es zu Lieferengpässen. Milasan hat nun laut Ökotest einen neuen Besitzer. Die neuen Proben ergaben, dass die tolerierbare Menge des Fettschadstoffs 3-MCPD-Fettsäureester laut Festlegung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit stark überschritten wird. Außerdem wurden im getesteten Produkt stark erhöhte Mineralrückstände gefunden, die laut Bundesinstitut für Risikobewertung vorsorglich minimiert werden sollen. Wartet also am besten einen erneuten Test ab und greift so lange auf Beba Pro Pre (auch mit „gut“ bewertet und günstig) zurück.

Unser Tipp: Beachtet bitte, dass ihr euch von eurem Kinderarzt bezüglich der Anfangsnahrung gut beraten lasst, wenn er euer Kind als allergengefährdet einstuft. Dabei werden die im Milchpulver enthaltenen Kuhmilcheiweiße so gespalten, dass sie keinen Schaden mehr anrichten können. Normalerweise geschieht dies bei den U-Untersuchungen. Notiert euch außerdem, auf welche Stoffe ihr allergisch reagiert und welche Unverträglichkeiten ihr habt.

Titelbild: © mmphoto