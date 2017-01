Nach neun langen Monaten ist es endlich soweit: Das Baby ist da und mit dem Partner gründet man eine eigene Familie. Die Glückshormone tanzen Tango und dann kommt der Alltag. Wurde die Bedienungsanleitung für den kleinen Wurm nicht mitgeliefert? Warum hat mir das keiner vorher gesagt? Fragen wie diese stellen sich viele Mütter, die das erste Mal ein Baby bekommen haben. Jetzt heißt es Ruhe bewahren. Eltern machen Fehler , das wissen Sie von Ihren eigenen. Worauf müssen sich frisch gebackene Mamas einstellen?

„Mal eben so“ gibt es nicht mehr

Ein Baby braucht Aufmerksamkeit . Gerade in der Zeit kurz nach der Geburt will es gefüttert, gewickelt und gekuschelt werden. Die Wohnung schreit mit einem lauten: „Putz mich!“ dazwischen. Früher hätten Sie sicher mal eben so durchgewischt, aber mit Nachwehen, schreiendem Baby und chronischer Müdigkeit ist das alles nicht mehr so einfach. Und das ist auch okay.

Schrauben Sie ihre eigenen Ansprüche herunter. Sie müssen jetzt nichts mehr so schnell und alleine schaffen wie bisher. Gehen Sie mit sich selbst nicht so hart ins Gericht. Bitten Sie stattdessen lieber Ihren Partner oder Verwandte um Unterstützung oder gönnen Sie sich auch mal eine Putzfrau. So beugen Sie schlechter Laune vor und haben mehr Zeit für sich und das Kind.

Mein Name ist Mutter

Ja, das Kind braucht Sie. Das heißt aber nicht, dass Sie 24 Stunden am Tag in seiner Nähe sein müssen. Die nächtlichen Stilleinheiten zerren an den Nerven und ein schreiendes Baby ist stressig. Es ist also durchaus legitim, wenn Sie sich ab und an eine Auszeit nehmen. Schließlich sind Sie nicht nur Mutter, sondern auch Mensch. Geben Sie das kleine Bündel Glück in die Hände des Partners und lesen Sie ein Buch oder entspannen in der Wanne.

Hab ich es jetzt kaputt gemacht?

Babys sind so klein und können nicht mal ihren eigenen Kopf halten. Deshalb ist es auch so erschreckend, wenn sie in der einen Minute laut schreien und in der nächsten Sekunde plötzlich ganz still sind. Die Signale des Kindes richtig zu deuten ist eine Kunst und die erlernen Sie mit der Zeit. Machen Sie sich nicht bei jedem Wehwehchen verrückt.

Zu viele Ratschläge schmälern das Selbstbewusstsein

„Lass dein Kind schreien, es will dich nur testen.“ Ratschläge wie diesen bekommen sie jetzt zu Hauf. Das kann natürlich verunsichern. Bleiben Sie hier aber ganz bei sich. Sie kennen Ihr Baby am besten und wissen was es braucht. Deshalb lieber mal auf Durchzug schalten, wenn gut gemeinte Tipps auf Sie einprasseln und auf das eigene Bauchgefühl hören.

Kann dein Baby noch nicht krabbeln?!