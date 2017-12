Macht mit bei unserem großen Geschenke-Marathon!

In den kommenden zwei Wochen gibt es gleich doppelten Grund zur Freude. Erstens ist Weihnachten nicht mehr fern und zweitens feiern wir unseren fünften Geburtstag. Und so schnell wie die Kleinsten aus ihren Kinderschuhen herauswachsen, sind auch unsere Fußstapfen größer geworden. Da das alles aber nur durch euch – unsere treuen Leser – möglich ist, wollen wir uns bei euch mit einem großen Sack voller Geschenke bedanken!

Allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit unseren neuen und langjährigen Partnern! Also nichts wie ran an den Speck und sichert euch eines unserer tollen Präsente!

Folgende Geschenke warten auf euch:

5 Pampers Monatsvorräte & Büchlein “Windelhelden auf dem Spielplatz”

Pampers liegt die glückliche und gesunde Entwicklung von Babys am Herzen. Wir schenken euch einen von 5 Monatsvorräten à vier Packungen Pampers Premium Protection Windeln in Größe 4 (8-16 kg), mit je einem Büchlein “Windelhelden auf dem Spielplatz” von der Schauspielerin Bettina Zimmermann. Im Sommer dieses Jahres reiste sie als Aktionsbotschafterin der Initiative von Pampers für UNICEF „1 Packung = 1 lebensrettende Impfdosis“ nach Haiti. Seit 2006 hat die Partnerschaft von Pampers und UNICEF dazu beigetragen, Tetanus bei Müttern und Neugeborenen in 20 Ländern zu besiegen.

10 Zahnpflege-Sets von MAM Babyartikel

Seit 1976 hat sich MAM das Ziel gesetzt, die individuelle Entwicklung eurer Zwerge optimal zu unterstützen und den Babyalltag für euch Eltern einfacher zu machen. Und weil die Mundhygiene bei den Kleinsten höchste Priorität hat, bietet MAM euch ganz spezielle Zahnpflegeutensilien. Damit haben Karius und Baktus keine Chance!

Ein Set besteht aus:

Endlich keine kalten und feuchten Babyfüßchen mehr und dann auch noch schnell reinschlüpfen können? Mit den BOGS B-MOC Winterstiefeln und ihren praktischen Henkeln ist das ab jetzt kein Problem mehr. Die BOGS°Max-Wick™ Technologie gibt Feuchtigkeit im Futter keine Chance und dank wasserdichter Membran, kann auch von außen keine Feuchtigkeit in den Schuh eindringen. Die Kunstfellfütterung hält die Füßchen warm und die umweltfreundliche DuraFresh-Ausrüstung neutralisiert unangenehme Gerüche. Für Komfort sorgt die Rebound Sohlentechnologie, die Stöße dauerhaft abfedert und Kinderfüße optimal unterschützt.

Hinweis: Der/Die Gewinner/-in darf die Farbe und Größe (20-24) je nach Verfügbarkeit frei wählen.

1 Rassel und Schühchen-Set von Zwergenkind

Melanie ist der Kopf hinter Zwergenkind und gestaltet all ihre Produkte mit viel Liebe zum Detail selbst. Ihre Materialien bezieht sie ausschließlich von hochwertigen Händlern und entsprechen den Ansprüchen des ÖkoTex Standards. Die Wolle, aus denen sie unter anderem ihre Schühchen und Raupi die Rassel herstellt, wird in Deutschland hergestellt und gefärbt.

Hinweis: Schuh- und Rasselmodell dürfen von dem/der Gewinner/-in frei gewählt werden. Die Babyschühchen gibt es in folgenden Größen: 2, 3-4 und 5-7 Monate.

Mal kein Vorlesebuch für eure Zwerge, sondern ein ganz besonderes Buch für Eltern und die, die es noch werden wollen – und die, die Kinder einfach gern haben. Was Thomas Bentlers Werk von vielen anderen unterscheidet: Es besteht nicht aus einem völlig übertriebenen Alltag oder aus schlechten Witzen auf Kosten der Mutter oder des Kindes, sondern stellt vielmehr das Schöne am gemeinsamen Zusammensein in den Vordergrund. Beschrieben werden ganz alltägliche Situation aus dem Leben mit dem Nachwuchs, die trotzdem irgendwie total besonders sind.

So könnt ihr mitmachen:

Liked diesen Beitrag auf Facebook.

Hinterlasst bis zum 24. Dezember (08:00 Uhr) einen Kommentar unter diesem Beitrag. Facebook-Kommentare zählen leider nicht.

Verratet uns, über welche unserer Geschenke ihr euch ganz besonders freuen würdet.

Liked uns auf Facebook und auf Instagram .

und auf . Schaut am 24. Dezember in euer Mail-Postfach, da wir dann alle Gewinner benachrichtigen und einige Angaben von euch benötigen.

Hier geht es zu unseren Teilnahmebedingungen.

Wir wünschen euch viel Glück!!!

Titelbild: © and.one / Illustration: © IZAIZA