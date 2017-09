ma-gazin im neuen Gewand

Schon seit 2012 versorgt euch das ma-gazin mit aktuellen und überraschenden, spannenden und lustigen Informationen rund um Kinderwunsch, Schwangerschaft und Familienleben. Nach fünf Jahren wurde es mal Zeit, ein kleines Design-Refresh einzulegen.

Das ma-gazin für Eltern kommt jetzt in einem frischen Blau daher. Damit rücken wir etwas näher an das Design unseres Herausgebers, der Krankenkasse BIG direkt gesund heran. Ein paar kleinere Veränderungen und ein Slogan in Schreibschrift im Kopf unseres Blogs machen die Seite moderner und aktueller.

Unser redaktionelles Spektrum bleibt von der gestalterischen Veränderung übrigens unberührt: Wir wollen euch weiter über Themen informieren, die nah an eurem Leben als werdende und frischgebackene Familien sind.

Euer Feedback ist immer willkommen und wir wünschen euch weiterhin viel Freude beim Lesen und Stöbern!

Titelbild: © pololia