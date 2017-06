Wenn sich ein Paar sehnlichst ein Kind wünscht, es aber einfach nicht klappen will, dann werden meist erst einmal Tests gemacht. Die Frau lässt ihre Fruchtbarkeit untersuchen und der Mann macht ein sogenanntes Spermiogramm, um die Qualität der Spermien zu begutachten. Doch was, wenn das Spermiogramm schlecht ausfällt? Das fühlt sich erst einmal an, wie ein Schlag ins Gesicht. Doch es gibt etwas, das man dagegen tun kann.

Wie sieht so ein Spermiogramm aus?

Das Spermiogramm misst, wie gut die Qualität des Spermas ist, darunter fallen Eigenschaften wie Form, Beweglichkeit, Dichte und Anzahl der Spermien. Durch eine Untersuchung des frisch gewonnenen Ejakulats können Urologen bestimmen, ob der Mann zeugungsfähig, eingeschränkt zeugungsfähig oder zeugungsunfähig ist. Wie ein Spermiogramm erstellt wird, kann man hier sehen.

Die Fruchtbarkeit nimmt allgemein bei Männern ab

Wie eine französische Studie belegt, die im letzten Jahr publiziert wurde, produzieren Männer immer weniger Spermien. Die Langzeitstudie sagt aus, dass die Sperma-Qualität in 17 Jahren bis zu 33% sank. Unter Qualität ist sowohl die Beweglichkeit als auch Menge, Anzahl und Form gemeint. Forscher vermuten, dass diese Zahlen nicht nur nur Frankreich, sondern die ganze Welt betreffen. Schuld an der zurückgehenden Spermaqualität sind laut einigen Forschern die Lebensumstände, wie schlechte Ernährung oder zu wenig Sport.

Hans-Christian Schuppe, Androloge am Universitätsklinikum Gießen meint dazu: „Es gibt mittlerweile starke Hinweise darauf, dass Faktoren, die durch den Lebensstil bedingt sind, eine Rolle spielen. Das reicht über den Nikotinkonsum und Medikamente bis hin zu Gewichtsproblemen.“

Was Mann tun kann um die Spermienqualität zu verbessern

Der Entstehungsprozess von männlichen Spermien ist komplex und erfordert besondere Vitamine und Spurenelemente. Auch reagiert der Reifungsprozess der Spermien sehr sensibel auf Störungen und Unterversorgung von Nährstoffen.

Eine gesunde Ernährung, ein ausgewogener Lebensstil und der Verzicht auf Nikotin und Medikamente können sich schon positiv auf die Qualität der Spermien auswirken. Auch die Temperatur der Hoden spielt eine Rolle bei der Fruchtbarkeit des Mannes. Die optimale Hoden-Temperatur sollte immer zwei bis drei Grad unter der Körper-Temperatur liegen. Hier hilft: Nicht zu lange sitzen, Laptop nicht auf den Schoß legen und auf enge Unterhosen verzichten. Auch Sauna, Solarium und Sitzheizungen schaden der richtigen Temperatur der Hoden.

Wenn das alles nichts hilft, gibt es noch eine weitere Möglichkeit um die Fruchtbarkeit von Männern mit fehlernährungsbedingter eingeschränkter Fruchtbarkeit zu verbessern: fertilsan M von amitamin enthält spezielle hochdosierte Mikronährstoffe, die dabei helfen, die wesentlichen Merkmale des Spermiogrammes (Anzahl, Dichte, Beweglichkeit, Form) zu verbessern.

Die Hoffnung nicht verlieren

Auch wenn es manchmal sehr lange dauern kann, bis das Wunschkind kommt, so sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Bei der eingeschränkten Fruchtbarkeit des Mannes gibt es viele Möglichkeiten diese zu verbessern. Und wenn es dann immer noch nicht klappen will, gibt es ja noch die Optionen der künstlichen Befruchtung. Also nicht verzagen, am Ball bleiben und die Tipps beachten – dann klappt es auch mit dem Wunschkind.