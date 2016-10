Halloween: 5 zuckersüße Baby-Kostüme

Ein kleines Wölkchen oder doch lieber das Mäuschen in der Falle?

Halloween steht vor der Tür und ihr wollt auch euren jüngsten Schatz in Schale werfen? Egal ob Mäuschen, Eule oder Ballonfahrer: Diese 5 Kostüme sind einzigartig, kuschelig und können sogar mit ein wenig Geschick für Nadel und Faden selbst gemacht werden!

Vorsicht: Das wichtigste vorweg: Wenn ihr euer Baby oder Kleinkinder unter drei Jahren verkleiden wollt: Achtet auf Kleinteile wie etwa Pailletten, Knöpfe und Ähnliches. Vor allem wenn ihr ein vollständiges Kostüm gekauft habt. Diese haben häufig keine gute Qualität. Lockere Knöpfe und Co. könnten von eurem Kind verschluckt werden.

1. Wie werden eure kleinen süßen Mäuse noch süßer? Wenn ihr sie in ein Mäusekostüm steckt und in die Falle lockt! Immerhin können sie dann mal nicht Reißaus nehmen. 😉

2. Bei diesem farbenfrohen Octopus-Kostüm solltet ihr aufpassen, dass eure kleine Krake mit all den Ärmchen nicht durcheinander kommt. 😉



3. Ballonfahrt gefällig? Mit diesem simplen aber einzigartigen Kostüm ist euer Zwerg der Star auf jeder Halloween-Party! Solange er nicht davonfliegt, natürlich!

4. Eine Eulen- , Bären- oder Katzenmütze gehört ja schon fast zur Babys Grundausstattung. Dann benötigt ihr noch die farblich passende Kleidung und schon habt ihr ein günstiges, warmes und niedliches Kostüm.

5. Regina Regenbogen: Wer kennt sie nicht?! So ein kleines Wölkchen könnt ihr übrigens ganz einfach mit einer weißen Badematte (die natürlich nicht zu dick und nicht zu schwer sein sollte!) nachmachen. Wir sind entzückt!

Ihr seid auf den Geschmack gekommen und wollt euch auch verkleiden? Dann schaut mal hier. 🙂 Und falls ihr derzeit schwanger seid, haben wir natürlich auch noch einige Vorschläge für euch!

Bilder: © www.costume-works.com

