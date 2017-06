Geschenk zur Geburt: Baby-Box mit Fußabdruck

Ich freue mich riesig, dass ich Euch heute meine „Baby-Box“ vorstellen darf. Ich habe sie sehr oft an Freunde verschenkt – zur Geburt ihrer kleinen Mädchen oder Jungen. Auch meine Eltern haben einen 4 Wochen-jungen Fußabdruck von unserer Frida geschenkt bekommen; zum Schwelgen und Erinnern.

Das perfekte Geschenk zur Geburt

Die Baby-Box für den kleinen Fußabdruck begegnete mir rein zufällig. Ich sah sie ausgelegt in einem kleinen Geschäft und mochte auf Anhieb die Idee. Allerdings nicht das Äußere. Die Schachtel war recht lieblos gestaltet in meinen Augen und als inniger Bastel-Liebhaber dachte ich mir: „Das kann man doch auch schöner machen!“ Wenige Tage später war ich um viele Kleinigkeiten reicher – hübsche Stoffe, Spitzenband, Buchstabenperlen und goldene Glöckchen bildeten die Grundlage für meine Baby-Box.

Das braucht Ihr:

Eine kleine quadratische Papp-Schachtel (Maße: 14 x 14 cm)

Hübschen Stoff

Orthopädischen Trittschaum

Kleine Buchstabenperlen (findet ihr bei Ebay oder in Bastelläden in bunt oder schwarz/weiß)

Perle mit Herz (oder einem anderen Motiv)

Kleines goldenes Glöckchen und etwas Spitzenband erhält man z.B. in jedem Kurz- oder Bastelwarenladen

Schere, Kleber, Maßband und ein Messer

Und so startet Ihr:

1. Bekleben des Deckels mit Eurem Wunsch-Stoff

Ihr schneidet den Stoff für den Deckel in den richtigen Maßen zurecht (je nach Größe Eures Box-Deckels sollte der Stoff etwas überstehen und somit groß genug sein, um an den Deckel-Seiten eingeschlagen zu werden)

Nun verteilt Ihr Kleber auf der Oberseite des Deckels und beklebt diesen mit dem Stoff. Dreht den Deckel um und wendet Euch nun den Seiten zu. Erst einmal werden die Ecken aller 4 Stoff-Seiten ausgeschnitten und anschließend wird der Stoff bis zur Kante der Box eingeschlitzt, so dass Ihr jede Seite des Deckels mit Stoff sauber umschlagen könnt.

2. Verzierung des Deckels mit Eurem Wunsch-Namen

Legt am besten den Namen einmal lose auf den Deckel, um auszuprobieren was Euch gefällt. Ich habe den Namen meistens gerade mittig oder auch wie eine Girlande geschwungen aufgeklebt. Noch ein Herzchen oder ein anderes Motiv unter den Namen oder jeweils ein Herz vor- und hinter den Namen. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Dann gebt ihr etwas Kleber auf ein Blatt Papier und tunkt vorsichtig die kleinen Perlen nacheinander mit der Rückseite in den Kleber – bitte präzise aufkleben und leicht andrücken.

3. Der orthopädische Tritt-Schaum

Der Schaum wird in einer Rechteck-Form in Erwachsenen-Fußgröße geliefert; ihr müsst ihn also zurechtschneiden. Einfach die Boxgröße ausmessen und mit einem großen Messer den Schaum auf die Wunschmaße zuschneiden. Lieber ein paar Millimeter zu viel stehen lassen, denn die Box soll ja vollständig ausgefüllt sein. Wenn Ihr nun den Schaum ganz vorsichtig in die Schachtel drückt, weichen die überflüssigen Millimeter, da das Material sehr formbar ist. Bitte aufpassen, dass ihr keine Fingerabdrücke darauf hinterlasst 😉

4. Die Verpackung

Zuletzt bindet ihr ein Bändchen eurer Wahl um die Box, fädelt noch ein kleines goldenes Glöckchen in die Spitzenschleife und schon habt ihr ein wunderhübsches kleines Geschenk für die Ewigkeit!

5. Der Fuß/Die Hand

Wenn Ihr die Box nicht als Geburts-Geschenk verwenden möchtet, sondern für Euch selbst bzw. vielleicht Oma & Opa bastelt, dann könnt ihr diese gleich mit dem Hand- oder Fußabdruck verschenken. Am besten wartet ihr, bis euer Kind schläft und drückt dann das Füßchen oder Händchen in den Schaum (bitte dabei nicht allzu vorsichtig sein). So bekommt Ihr garantiert ein schönes Ergebnis!

Ich wünsche Euch ganz viel Freude beim Box-Basteln 🙂

Über die Autorin:

Ich bin Simone und habe eine 1-jährige Tochter namens Frida Elise. Sie ist die absolute Inspirationsquelle für meinen Blog „f is for frida“ und hat mich in das große weite Baby-Wonderland eingeführt! Ich beschäftige mich gern mit schönen Dingen, fotografiere und bastele gern; liebe Papier, Kindliches und Buntes. Auf meinem Baby-Blog findet ihr entsprechend ein Potpourri aus Baby-Outfits, DIY-Ideen, Inspirationen fürs Kinderzimmer, hübsches Spielzeug und mehr. Mein Blog ist persönlich und klein, aber mit viel Herz und Leidenschaft kreiert. Ich freue mich wenn Ihr vorbeischaut!

Herzlichst, Simone von f is for frida.

Bilder: © f is for frida