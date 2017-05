Geheimsprachen der Kinder

Als Eltern kann man es kaum erwarten, dass die Kleinen endlich anfangen zu sprechen! Doch kaum können sie es dann, entwickeln viele mit ihren Geschwistern eine Geheimsprache. Und mögen sie sich noch so oft streiten, wenn sie zusammen die Eltern ärgern können halten sie immer zusammen.

1. Löffelsprache

Diese Geheimsprachen entwickeln sich immer weiter und sind inzwischen wahrscheinlich auf einem weitaus höheren Niveau, als zu Zeiten unserer Kindheit.Wir haben versucht für Euch einige Geheimsprachen ausfindig zu machen und sie zu entschlüsseln!

Die Löffelsprache ist wohl eine der bekanntesten Geheimsprachen und inzwischen bestimmt auch nicht mehr die geheimste. Sie lebt davon gesprochen zu werden und wenn man fleißig genug übt, ist die Kommunikation auch gar nicht so schwierig.

Das Geheimnis der Löffelsprache ist, das sie Silbenweiße gesprochen wird, das erleichtert das Sprechen und uneingeweihte Zuhörer wissen nicht, wann ein Wort zu Ende ist. Außerdem wird an jedem Vokal ein „lew“ und derselbe Vokal angehängt:

e ➤ elewe

a ➤ alewa

i ➤ ilewi

o ➤ olewo

u ➤ ulewu

ü ➤ ülewü

ö ➤ ölewö

ä ➤ älewä

ie ➤ ilewie oder ielewie

au ➤ alewau oder aulewau

ei ➤ elewei oder eilewei

Aus „Das Ma-Gazin ist der Beste Blog für Mamas“ wird dann „Dalewas – Malewa – Galewa – Zilewin – ilewist – delewer – Blolewog – fülewür – Malewa – Malewas“ –ist doch gar nicht so schwer 😉

2. Hühnersprache

Ein bisschen auswendiger als die Löffelsprache, ist die Hühnersprache. Auch hier wird das Wort in seine Silben unterteilt, jedoch wird es dann kompliziert, denn jede Silbe wird folgendermaßen wiederholt: „Silbe – h – Silbe – de – Silbe – f – Silbe“

Ma-Gazin: Mahademafa – Gahadegafa – Zihidezifin

3. Räubersprache

Die Räubersprache stammt aus den Roman über Kalle Blomquist von Astrid Lindgren. In den Romanen wurde die Geheimsprache von den Mitglieder der Weißen Rose genutzt um sich unterhalten zu können, ohne dass die Mitglieder der Roten Rose sie verstehen können.

Der Schlüssel liegt darin jeden Konsonanten zu verdoppeln und ein „o“ dazwischen zu setzen.

Ma-Gazin: Mom –a –gog – a – zoz – i – non

4. Erbsensprache

Bei der Erbsensprache wird nach jedem einzelnen Buchstaben eines Wortes das Wort „erbse“ (bzw. „erbs“) eingefügt. So entsteht aus Ma-Gazin: ‚merbse arbse gerbse arbse zerbse irbse nerbse“

#5 Grüfnisch

Grüfnisch ist in der Schweiz eine weit verbreitete Geheimsprache für Kinder. Um sie anzuwenden ändert man Vokale und Umlaute:

a ➤ anafa

e ➤ enefe

i ➤ inifi

o ➤ onofo

u ➤ unufu

ä ➤ änäfä

ö ➤ önöfö

ü ➤ ünufü

Bei Diphthongen gibt es eine Ausnahme, denn hier ändert sich jeweils nur der erste Vokal (bspw. eu ➤ enefeu)

Und unser Lieblingsbeispiel: Ma-Gazin: Manafa-ganafazinifin

Und wer weiß, vielleicht könnt ihr Eltern ja mit diesen tollen Tipps auch mal eure Kinder ärgern und selbst in Geheimsprache kommunizieren ;-D

Titelbild: © pio3 – Fotolia.com