Ärztin unterbricht die Geburt ihres Kindes, um Entbindung vorzunehmen

Stellt euch vor, ihr seid Ärztin und die Geburt eures Kindes kollidiert mit einer anderen Entbindung, die ungeplant und wahrscheinlich ohne ärztliche Hilfe stattfinden muss. Als verantwortungsbewusste Medizinerin heißt es dann: Zähne zusammenbeißen und die eigenen Wehen wegatmen, um ein fremdes Kind entbinden zu können. Bitte was?!

Amanda Hess ist Gynäkologin und weiß, wie der Geburtshase läuft. Womit Ärzte außerdem Erfahrung haben? Mit medizinischen Notfällen. Ungefähr so muss man sich ihre Situation kurz vor der Geburt ihres Kindes vorstellen. ‚Zum Glück‘ sollte ihr Baby in der Klinik auf die Welt kommen, in der sie selbst arbeitet und so kam eins zum anderen.

Die Stimme kenne ich doch

Doch anstatt sich auf ihre eigenen Wehen und die Entbindung zu konzentrieren, hört sie die Schreie einer gebärenden Mutter aus dem Nebenraum, die sie bereits durch Voruntersuchungen kannte. Ihre Wehen begannen früher als erwartet und der ihr zugeteilte Arzt befand sich noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Die werdende Mutter Leah benötigte natürlich dennoch dringend ärztliche Unterstützung. Amanda zögerte nicht und entschied sich, ihr zur Hilfe zu eilen. Ihre eigenen Wehen atmete sie ‚einfach‘ mal tapfer weg.

„Ich bin zwar nicht im Dienst, …

… aber ich glaube, wir sollten jetzt dein Baby zur Welt bringen“, sagte Amanda zu ihr. (Quelle: NBC News). Die eigenen Wehen hin oder her, fand die selbstlose Gynäkologin sogar noch die Zeit, Gummistiefel über ihre Flip-Flops zu ziehen, um gegen die Geburtsflüssigkeiten gewappnet zu sein. Nachdem sie ihren Job – den sie eigenen Aussagen zufolge einfach gerne macht – nachgekommen ist, ging es auch für sie zurück in den Kreißsaal und so konnte Amanda nur wenige Stunden später endlich ihre eigene Tochter in ihren Armen halten.

Pregnant Dr. Amanda Hess Delivers Baby of Patient in Distress, Then Gives Birth to Her Own Baby. My story: https://t.co/ckgidr4uM3 — Hilary Shenfeld (@HilaryShen) 31. Juli 2017

Uns fehlen die Worte!

